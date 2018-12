Mede-oprichtster Kids United uitgeroepen tot SuperStadjer

Margriet Kukler-Bleker mag zich sinds vrijdag SuperStadjer noemen. De jury van de Commissie van Spijsuitdeling vond dat zij het afgelopen jaar het meest heeft bijgedragen aan steun en hulp voor medeburgers in Groningen.

Kukler-Bleker is als vrijwilligster actief bij Kids United, een stichting die ze in 2003 met haar man Onno Kukler oprichtte. Hun zoon Sandro was destijds tien jaar en kampt met een lichamelijke beperking en verstandelijke achterstand. Hij wilde graag in de omgeving voetballen en zijn ouders realiseerden die droom.

Fundament

Inmiddels is Kids United uitgegroeid tot een begrip in de regio. Met 136 voetballers en zo'n dertig vrijwilligers hebben Margriet en Onno een stevig fundament neergezet. Er wordt gevoetbald op sportpark De Kring, waar ook voetbalvereniging PKC '83 haar thuishonk heeft.

Het was voor Kukler-Bleker, op wie de leden van Kids United altijd kunnen rekenen in allerlei opzichten, een complete verrassing dat ze één van de vier genomineerden was voor SuperStadjer 2018.

'Eigenlijk opereer ik liever op de achtergrond. Toen mij vorige week per post werd medegedeeld dat ik tot de genomineerden behoorde, heb ik dan ook de hele week buikpijn van de zenuwen gehad', zegt ze lachend.

Uitverkozen

Samen met de andere genomineerden Roelof Huizing (vrijwilliger bij tennisclub Vorenkamp), Willemien Lenstra (vrijwilliger hospice Gasthuis Groningen) en Janny Wilpstra (WIJ-team Hoogkerk) wachtte ze vrij in spanning af wie uitverkozen zou worden.

'Als je de verhalen van de andere vrijwilligers hoort, zakte ik gevoelsmatig steeds lager in de rangorde. Ik had niet verwacht dat ik zou winnen. 'Jeetje, ik?' was het eerste dat ik dacht toen ik naar voren werd geroepen', blikt ze terug. Uiteindelijk bleek dat ze door negentien mensen was voorgedragen om SuperStadjer 2018 te worden.

Cheque

Na de felicitaties van burgemeester Peter den Oudsten, kreeg Kukler-Bleker een bos bloemen en twee cheques overhandigd. De cheque van vijfhonderd euro mag ze privé besteden, de cheque met duizend euro is voor de stichting.

'Van die vijfhonderd euro gaan we met alle vrijwilligers lekker uit eten', reageert ze op de vraag hoe ze de bedragen gaat besteden. 'Die duizend euro investeren we in ons frame-voetbalproject, voor leden die met een rollator. We hebben inmiddels acht spelers die met zo'n rollator voetballen, alleen die kosten hadden we niet begroot', legt Kukler-Bleker uit.

Derde keer

De prijs werd vrijdag voor de derde keer uitgereikt. In 2016 mocht Wim Oosterbeek zich de eerste SuperStadjer noemen, hij is vrijwilliger bij de voedselbank. Vorig jaar was Christine de Ruiter, onder meer vrijwilligster bij WIJ Beijum en Beijum voor Beijumers, de gelukkige.