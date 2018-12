Zwarte dag voor roeivereniging Neptunus: 'We hebben niets meer'

De leden van roeivereniging Neptunus in Delfzijl zijn in mineur. Van vrijdag- op zaterdagnacht werd hun onderkomen volledig in de as gelegd. 'We zitten helemaal aan de grond, we hebben niets meer', zegt voorzitter Nathalie Folkers.

Ze hoorde zaterdagochtend rond half acht welk lot de vereniging had getroffen. 'Toen was de brandweer net klaar met blussen.'

Tot haar teleurstelling hadden de vlammen niets overgelaten van de loods. 'De hele vloot met ongeveer veertig boten is weggevaagd, er is alleen nog maar as over.'

Van de accommodatie van Neptunus is weinig meer over. (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)



Verzekerd

Het gebouw bestond uit twee delen: een verwarmd gedeelte met de kantine en kleedruimtes, en een onverwarmd deel waarin de boten lagen opgeslagen. Folkers: 'De brand is aan de kant van de boten ontstaan. Maar hoe? Dat weten we nog niet.'

'Het is de vraag of we opnieuw kunnen beginnen', vervolgt ze. 'De boten zijn wel verzekerd, maar met de dagwaarde. We moeten kijken wat we met het geld van de verzekering kunnen aanschaffen, maar dat worden minder boten dan waarover we beschikten.'

'Rokende bende'

Folkers stelde de leden zaterdagochtend meteen op de hoogte van wat er was voorgevallen. Jeugdlid Jan Huib Veninga was één van hen. Op de plek waar zijn gele boot lag, ligt nu een hoopje touw.



'Ik ben meteen naar het gebouw gegaan', vertelt hij. 'Het was één grote rokende bende.' In het gebouw van de roeivereniging stonden zo'n veertig roeiboten, waaronder ook oude boten. In Farmsum waren drie boten voor onderhoud. 'Dat is het enige wat we nog hebben', vertelt Veninga.

Jan Huib Veninga ziet toe hoe de brand het gebouw heeft verwoest (Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord)



Aangestoken?

In het gebouw is vorige week nog het Sinterklaasfeest gevierd. 'Onze boten, maar ook prijzen en foto's, alles is weg', gaat hij verder. 'Ik ben hier elke dag, ik doe hier alles, ik ga dit gebouw ontzettend missen.'



Veninga denkt dat de brand is aangestoken. 'De brand is vooraan in het gebouw begonnen en daar is niks dat zomaar in de brand vliegt.'

Hulp

Inmiddels heeft Neptunus steun gezocht bij andere roeiverenigingen. 'We krijgen al hulp aangeboden om materieel te lenen, alleen moeten we wel een accommodate hebben om alles onder te brengen, dat is nu ons grootste probleem', weet Folkers. 'We zetten nu eerst in op een tijdelijke locatie, ondertussen hopen we dat er op de oude plek iets nieuws gebouwd kan worden.'

