Komt het mooiste Friese paard uit Groningen?

Ze is tien jaar, weegt ruim zeshonderd kilo en tikt nèt geen 1.60 meter aan. Ze heet Horses2fly Anniek en staat op stal bij menner Jacques Poppen uit Froombosch.

Anniek is een Fries en staat op het punt verkozen te worden tot 'Paard van het Jaar 2018'. Als het aan eigenaar Poppen zelf ligt, wordt de merrie verkozen tot de beste van Nederland.

'Ze is lief, betrouwbaar en stoer. Daarnaast heeft ze afgelopen jaar alles gewonnen wat er te winnen viel in haar categorie en werd ze ondanks een blessure toch maar even wereldkampioen paralympisch mennen', vertelt Poppen.

'Stem op mij'

Daarom werd de stal van Anniek vanochtend in alle vroegte versierd met slingers en vlaggetjes. En doet de Fries - middels haar baasje - een oproep: 'Ik ben zeer vereerd dat ik genomineerd ben maar nog leuker zou het zijn om ook echt te winnen. Stemmen jullie op mij?'





Ook Joppe en Mario willen winnen

Naast Anniek zijn ook hengst Joppe uit Oudehaske en Mario uit Frieschepalen in de run voor de titel.

Elk jaar worden er door het Koninklijk Friesch Paarden Stamboek paarden genomineerd die in aanmerking komen voor de titel het beste dressuur-, tuig- of menpaard van het jaar. Uiteindelijk bepaalt het publiek welk paard er met de eer vandoor gaat.