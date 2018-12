Jong FC Groningen gaat in blessuretijd onderuit tegen Harkemase Boys

Daniel van Kaam namens Jong FC Groningen in duel met Harkemase Boys-aanvoerder Henny Bouius (Foto: Orange Pictures/Jan Westman)

Jong FC Groningen heeft zaterdagmiddag een 1-0 nederlaag moeten incasseren in de noordelijke derby tegen Harkemase Boys. De enige en dus winnende treffer viel in blessuretijd na een enorme verdedigingsfout van de thuisploeg.

Mislukte terugspeelbal

Beide ploegen stevenden op een doelpuntloos gelijkspel af toen centrale verdediger Antonio Manolache namens de Groningers de bal verkeerd terugspeelde op doelman Pelle Boevink. Invaller Jochem van Putten kreeg zo een niet te missen kans en forceerde daarmee meteen de beslissing. Het was de vierde nederlaag op rij voor de groen-witten die duidelijk aan een mindere fase in de competitie bezig zijn.

Nauwelijks kansen

Een puntendeling was meer op zijn plaats geweest. Op een door windstoten geplaagd sportpark Corpus den Hoorn streden beide ploegen voor elke meter, maar werden er nauwelijks kansen afgedwongen. Harkema was in de eerste helft dichtbij de openingstreffer toen Robert Stelpstra op de paal schoot.

Geen finesse

De thuisploeg kon hier weinig tegenover stellen. Uriel Antuna werd een aantal keer gelanceerd in de diepte. Er zat echter te weinig finesse in het spel van de Mexicaan om echt voor gevaar te zorgen. Net toen beide ploegen zich verzoend hadden met een gelijkspel sloeg Van Putten dus alsnog toe.

Stand en programma

Jong FC Groningen staat met nog één wedstrijd te gaan voor de winterstop op de tiende plaats in de derde divisie met 21 punten uit vijftien wedstrijden. Volgende week wacht voorlopig de laatste competitiewedstrijd voor de mannen van coach Alfons Arts, uit tegen laagvlieger Ajax amateurs.

