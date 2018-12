Eerste kattenshow van Stadskanaal trekt 300 katten

Ruim 300 raskatten zijn aanwezig bij de allereerste kattenshow van Stadskanaal. Melchert Kunst heeft alles op alles gezet om de show mogelijk te maken. Katten uit Duitsland, België en Nederland worden gepresenteerd.

Voor Melissa van Dijk uit Winschoten is de show om de hoek. 'Ik ga af en toe naar een show', maar als het zo dichtbij is dan moet ik er natuurlijk wel naartoe', vertelt van Dijk.

Haar kat een Britse Langhaar genaamd Tariq, heeft een punt gekregen bij de wedstrijd en daar is Melissa van Dijk tevreden mee. 'Er zit heel veel voorbereiding in zo'n show. De kat moet gewassen worden en gepoederd', vertelt ze.

Nico Steentjes staat met zijn 6 maanden oude poes Elina in de Pagedal in Stadskanaal. 'Ze is echt bij mij opgegroeid en ik heb haar vanaf de geboorte daarom hebben we zo'n goede band', vertelt Steentjes. 'lk ben getrouwd en eigenlijk daarom heb ik nu zoveel met katten. We gaan één keer in de twee maanden naar een kattenshow, de laatste keer was in België.'

De kat van Chantal Rinzema vindt het allemaal erg spannend. Esperanza is 11 maanden oud. 'Hij heeft het heel goed gedaan', vertelt Rinzema blij. 'Omdat de kat van Chantal nog best jong is proberen ze voorzichtig of kattenshows iets voor Esperanza zijn.

Loes Scharenborg komt uit Twente en is in Stadskanaal met haar 5,5 jaar oude kat Minka. Elke twee maanden gaan Loes en Minka naar een kattenshow.

Hetti van Klaveren komt naar de kattenshows voor de gezelligheid. 'Het is even rijden naar Stadskanaal daarom zijn we hier een weekend', vertelt van Klaveren. 'Ik kom uit Rijnsburg en we zijn hier met een groepje. Kat Ritchey is een Heilige Birmaan.