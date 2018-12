Deel dit artikel:













Ntab blijft kwakkelen; gediskwalificeerd na val in Polen Dai Dai Ntab (Foto: Orange Pictures/Sietse de Boer)

Het is duidelijk nog niet het seizoen van schaatser Dai Dai Ntab. De Groninger viel zaterdagmiddag tijdens de twee wereldbekerwedstrijd op de 500 meter in het Poolse Tomaszów Mazowiecki nadat hij over een blokje was gestruikeld.

Ntab kwam te ruim uit de bocht in de rit tegen de Chinees Tingyu Gao, kwam met zijn schaats op een blokje terecht en ging tegen het ijs. Hij reed vervolgens de rit nog wel plichtmatig uit, maar werd na afloop gediskwalificeerd omdat hij zijn tegenstander had gehinderd. Hattrick Pavel Koelizjnikov stond aan de andere kant van de medaille en behaalde een zeldzame hattrick. De Russische topsprinter, die na een paar mindere jaren weer helemaal terug lijkt, schreef ook de tweede 500 meter op zijn naam. Hij zegevierde in een baanrecord: 34,67 seconden. De Japanner Tatsuya Shinhama eindigde als tweede (34,87) en zijn landgenoot Yuma Murakami pakte brons in 34,95.

Verbij tiende Kai Verbij moest genoegen nemen met de tiende tijd (35,37). Hij eindigde vrijdag nog als vijfde (35,24). Michel Mulder belandde met 35,60 op de zeventiende plek.

