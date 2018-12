Warming Up: VVV Venlo - FC Groningen

Voorafgaand aan elke wedstrijd van FC Groningen blikt RTV Noord vooruit. Dit keer op de uitwedstrijd tegen VVV Venlo.

FC Groningen scoorde vorige week tegen NAC maar liefst vijf keer. Nog niet eerder dit seizoen wist de ploeg van Danny Buijs vijf doelpunten in één wedstrijd te maken. De weg omhoog lijkt nu dan ook echt definitief ingezet met nog drie wedstrijden voor de winterstop te gaan.

De vorm: FC Groningen

De vijftiende plaats doet voor een leek vermoeden dat het nog steeds niet goed gaat met FC Groningen. Niks is echter minder waar. Uit de laatste vijf wedstrijden haalde de FC negen punten en ook het spel is een stuk beter dan daarvoor. Er werd alleen verloren van PSV en Feyenoord.

Doan en Mahi zijn de laatste weken de spraakmakers bij FC Groningen. De goal die Mahi vorige week tegen NAC maakte deed analist Martin Drent denken aan het doelpunt van Marco van Basten op het EK van 1988.

De vorm: VVV Venlo

Al met al doet de ploeg van Maurice Steijn het prima met een achtste plaats in de eredivisie. Afgelopen donderdag verloor VVV met 4-1 in De Kuip tegen Feyenoord. VVV kreeg in de laatste vier wedstrijden maar liefst twaalf tegendoelpunten tegen. De ploeg is achterin het meest kwetsbaar.

De laatste overwinning van VVV is al bijna een maand geleden. In De Koel werd Fortuna Sittard toen met 3-2 verslagen.

Waar moeten we op letten?

Door de schorsing van Mike te Wierik zal het elftal op twee plaatsen gewijzigd worden. Memisevic zakt dus een linie terug en keert terug in het hart van de verdediging. Het middenveld gaat er daardoor dus ook anders uitzien. Tom van de Looi komt terug in de ploeg en hij gaat samen met Reis op het middenveld spelen.

Natuurlijk zullen ook alle ogen weer gericht zijn op Mahi en Doan. De twee vinden elkaar met de week makkelijker en met nog drie wedstrijd te gaan voor de winterstop, kan het zo maar zijn dat Doan nog een slechts een paar wedstrijden in het groen-wit te bewonderen is.

Historie

VVV en FC Groningen stonden in de eredivisie twaalf keer eerder tegenover elkaar in Venlo. Vijf keer won Groningen, vier keer werd het gelijk en drie keer won de thuisploeg.

Blessures en schorsingen

Pohl (geblesseerd) Te Wierik (geschorst)

Opstelling

Padt; Handwerker, Chabot, Memisevic, Zeefuik; Reis, Van de Looi, Warmerdam, Doan; Hrustic en Mahi.