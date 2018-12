Live: Het duel VVV-Venlo tegen FC Groningen is begonnen: 0-0

FC Groningen neemt het vanmiddag in Limburg op tegen VVV en hoopt de goede lijn, ingezet door onder andere de 5-2 zege tegen NAC, door te trekken. De Venlonaren willen de 4-1 nederlaag in de midweekse inhaalwedstrijd tegen Feyenoord wegspoelen.

Het sentiment rondom FC Groningen is de afgelopen weken behoorlijk omgeslagen. De ploeg van coach Danny Buijs staat nog steeds slechts zestiende, met dertien punten uit veertien duels, maar het goede spel doet de supporters uitkijken naar betere tijden. Het koningskoppel Mahi-Doan raakt steeds beter op elkaar ingespeeld en is levensgevaarlijk voorin.

VVV negende

VVV-Venlo presteert ook dit seizoen boven verwachting. De geelhemden staan keurig negende op de ranglijst met negentien punten. In de eigen Koel werd alleen van Ajax verloren. ADO Den Haag, Fortuna Sittard en NAC Breda werden thuis verslagen. De resultaten van de afgelopen weken zijn wat minder; uit de laatste drie duels werd slechts één punt gepakt.

Liveblog

Lukt het FC Groningen om aansluiting te vinden met de brede middenmoot of weet VVV de opwaartse lijn weer te vinden? Volg het duel in Venlo via onderstaand liveblog:

De opstellingen:

FC Groningen:

Padt; Zeefuik; Chabot, Memisevic, Handwerker; Van de Looi, Reis; Warmerdam, Hrustic, Doan; Mahi.

VVV-Venlo

Unnerstall; Rutten, Promes, Röseler, Kum; Van Ooijen, Linthorst, Susic; Opoku, Mlapa, Grot.

Scheidsrechter: Serdar Gözübüyük

#vvvgro