Een personenauto is zaterdagavond in de sloot terechtgekomen aan de Kopaf bij Nieuwolda.

De bestuurder zag een bocht over het hoofd en kwam met zijn auto in de sloot terecht. Hij of zij kon het voertuig zelfstandig verlaten. Ambulancepersoneel ontfermde zich over de bestuurder. Het is niet bekend of de bestuurder mee moet naar het ziekenhuis.

De Kopaf is tijdelijk afgesloten voor het verkeer.