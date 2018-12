Lycurgus laat Taurus voor de vierde keer dit seizoen kansloos

De volleyballers van Abiant/Lycurgus hebben voor de vierde keer dit seizoen met 3-0 van Taurus gewonnen (inclusief duel in bekertoernooi en Supercup). De gasten uit Houten konden zaterdagavond wederom geen vuist maken tegen de Groningers.

De setstanden in de Topsporthal van het Alfa-college waren 25-17, 25-19 en 25-20. Lycurgus blijft koploper in de eredivisie met 24 punten uit negen wedstrijden. Na de uitschakeling in Europa tegen het Zwitserse Lindaren Volley Amriswil had de ploeg van coach Arjan Taaij weinig moeite met de tegenstander uit Houten.

Kwaliteitsverschil

De eerste klap werd alleen meteen uitgedeeld toen Lycurgus in de eerste set een voorsprong van 10-3 nam. Deze achterstand kwam Taurus niet meer te boven. In de tweede set was het al snel 18-12. Taurus kon in de laatste set mee tot 21-18, maar het kwaliteitsverschil tussen beide ploegen was simpelweg te groot.

