Den Hertog rijdt iedereen op een hoop in Alkmaar

Marathonschaatser Sjoerd den Hertog uit Groningen heeft zaterdagavond met overmacht de zesde wedstrijd meetellend om de KPN Marathon Cup gewonnen. Stadjer Robert Post sprintte naar de derde plek.

Den Hertog was ijzersterk in Noord-Holland en boekte zijn derde seizoenszege. Door deze overwinning verstevigde hij zijn leidende positie in het algemeen klassement. De drager van het oranje leiderspak maakte deel uit van een kopgroep van dertien koplopers die het peloton op een ronde hadden gezet.

Welletjes

Vijf rondes voor het einde ging Den Hertog aan. Alleen Mats Stoltenborg kon het tempo van de ontketende leider volgen. Op twee rondes van het einde vond Den Hertog het welletjes, reed weg en gaf iedereen het nakijken.

Koploper

Stoltenborg kwam als tweede over de eindstreep en Groninger Post was de snelste van de overgebleven rijders en veroverde daarmee het brons. Zijn beste klassering tot nu toe dit seizoen. Den Hertog is de souvereine koploper in het algemeen klassement.

