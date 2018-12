Martini Sparks kan koploper Lions drie kwarten volgen

Asa Kantebeen, in het witte shirt, was mede-topscorer bij Martini Sparks met elf punten (Foto: JK Beeld)

De basketbalsters van Martini Sparks zijn zaterdagavond eervol ten onder gegaan tegen lijstaanvoerder Loon Lions. De gasten uit Landsmeer waren uiteindelijk met 68-47 te sterk voor de formatie van coach Joyce Siderius.

Het was de achtste nederlaag op rij voor de Groningers die hekkensluiter zijn in de Basketball League. Sparks kon in de eigen sporthal Scharlakenhof Lions dertig minuten lang goed partij bieden. Na het eerste kwart stond het 20-17 voor de gasten. Bij rust was het verschil opgelopen tot negen punten: 34-25.

Hoofd buigen

Ook na dertig minuten had Sparks nog zicht op hun eerste zege, het verschil was acht punten: 48-40. In het laatste kwart moest Sparks toch het hoofd buigen voor Lions, onder meer door vermoeidheid bij een aantal basisspeelsters, en wist nog negen punten aan het totaal toe te voegen.

Topscorers

Topscorers aan de kant van Martini Sparks waren Asa Kantebeen en Kirsten Simpson met allebei elf punten.

