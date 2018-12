Buurt blijft strijdbaar tegen nieuwe plek Togtemaarschool

Een groep inwoners van Bedum blijft strijdbaar ondanks dat de bouw van de nieuwe Togtemaarschool mag beginnen. Ze willen om diverse redenen dat er een nieuwe school komt op de huidige locatie en niet op een andere plek.

Stichting De Vlijt Breed, waarin omwonenden van De Vlijt en de Bazuinslaan zich hebben verenigd, is bezig met een juridische strijd tegen de gemeente. De nieuwe plek vinden ze niet geschikt omdat dit voor gevaarlijke situaties zou zorgen. Er is volgens hen geen ruimte voor een veilige oversteek. Ook hebben de omwonenden zorgen over de flora en fauna in de omgeving.

Toch in hoger beroep

De stichting stapte naar de rechtbank, maar verloor. Twee weken geleden kreeg de gemeente groen licht voor de bouw. Nog voor de kerstvakantie gaan de eerste palen de grond in.

De buurt besloot eerder niet naar de Raad van State te gaan, maar komt daarop terug en ziet nu wel genoeg aanleiding om dat toch te doen.

Volgens de stichting heeft de gemeente fouten gemaakt. Daarnaast zouden onderzoeken naar de aantasting van de natuur en de toekomstige verkeerssituatie niet goed gedaan zijn. De buurt wil dat de werkzaamheden opnieuw worden stilgelegd.

Ingrijpen

Ook heeft de buurt contact opgenomen met de provincie. Ze vinden dat die moet ingrijpen en de impact van de bouw op de natuur beter moet laten onderzoeken.

Eerder gaf wethouder Menne van Dijk (ChristenUnie) al aan vertrouwen te hebben in een goede afloop. Volgens hem kan de bouw nog moeilijk worden tegenhouden.

Er loopt ook nog een andere rechtszaak over de demping van een sloot rondom de nieuwe locatie.

