Vrouw gewond na val in metersdiep sinkhole De sinkhole ontstond naast een woning (Foto: De Vries Media) Het gat ontstond naast een woning bij de kerk (Foto: De Vries Media)

In de Hendrik Westerstraat in Ten Boer is zondagmorgen een vrouw gewond geraakt bij een val in een vier meter diep sinkhole. De vrouw liep langs de woning toen de grond onder haar voeten wegzakte.

Nog voordat de hulpdiensten gearriveerd waren, wisten omstanders de vrouw met een ladder uit het gat te halen. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van haar verwondingen is niets bekend. Oorzaak onbekend De omgeving van de sinkhole is afgezet. Hoe het gat kon ontstaan is nog onduidelijk. Volgens een medewerker van Waterbedrijf Groningen is er geen lek in een waterleiding. Op beelden is goed te zien hoe diep het gat is

Onderin de sinkhole staat water (Foto: De Vries Media)