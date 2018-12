‘Ineens hoorden we: call 911!’

Het was flink schrikken voor Elisabeth Posthumus Meyjes vanochtend. Ze zag hoe iemand die bij haar te gast was verdween in het metersdiepe sinkhole.

Posthumus Meyjes is predikant en woont in de pastorie naast de kloosterkerk in Ten Boer. In het pad naast het huis ontstond plotseling een diep gat. 'We wilden naar de kerk in Woltersum gaan. Mijn man liep voorop over het pad en daarachter onze gast uit Amerika. Daarna kwam ik. En opeens was degene met wie we waren verdwenen', vertelt Posthumus Meyjes.

Ladder in het gat

'Ik hoorde 'call 911!' en zag dat er een enorm gat was ontstaan', zegt Posthumus Meyjes. Haar man plaatste snel een ladder in het gat zodat de vrouw wat houvast had. De ladder was niet lang genoeg voor de vrouw om eruit te klimmen. De vrijwillige brandweer, die als eerste ter plaatse was, heeft haar eruit gered.

Haar gast heeft een klap op haar hoofd gehad van een steen die ook naar beneden viel. Ook haar been is geraakt. 'Ze heeft het ontzettend koud gehad omdat ze een kwartier in het water heeft gestaan. Ze ligt te bibberen op de bank', vertelt Posthumus Meyjes.

Luister hieronder het gesprek terug met Posthumus Meyjes op Radio Noord.



Verkeerde film

'Ik dacht ik ben in een verkeerde film beland. Je loopt over je pad en je denkt hier zit een verkeerde knip in mijn beeld. Dit hoort niet', vertelt Posthumus Meyjes. Ze is dankbaar dat het goed is afgelopen. 'Wij realiseren ons dat dit anders had kunnen aflopen. Ze had ook het leven erbij kunnen laten. Wij praten er de hele tijd over met elkaar'.

Over de oorzaak is nog niks bekend. Waarschijnlijk heeft de hevige regenval van het weekend ermee te maken. Hoe groot en of het huis ook in gevaar is weet Posthumus Meyjes niet. Omdat het huis eigendom is van de kerk gaat die een onderzoeksbureau inschakelen om te kijken hoe groot het gat is en wat de oorzaak is.

