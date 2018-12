Geen benzine maar water uit de pomp bij tankstation Noordhorn (update)

Het tankstation van Tinq aan de Industrieweg in Noordhorn is volledig afgesloten, nadat verschillende mensen water hebben getankt in plaats van benzine.

Mensen die dit is overkomen, kunnen maandag bellen met het bedrijf op telefoonnummer 0900-2358467. Het tankstationnummer is 111.

Het is niet bekend hoe water in de tanks kon komen. Ook is niet bekend of er water in de tanks voor diesel is gekomen. Tinq was zondagmiddag onbereikbaar voor een reactie.

Update: reactie ANWB

'De gevolgen moeten nog blijken. Het brandstofsysteem van een auto is heel gevoelig. Water in de tank kan tot schade leiden. Het is belangrijk om je tank zo snel mogelijk leeg te laten halen en het brandstosysteem te laten controleren', zegt Annelies Tichelaar, woordvoerder van de ANWB.

'Het hangt er vanaf hoeveel water je in je auto hebt getankt. Een tank vol met water kom je niet verder mee', vertelt Tichelaar. Ze zegt dat je kan denken aan schade aan brandstofinjectoren, bougies en dat de motor niet goed gesmeerd wordt.

Bij de wegenwacht zijn zondagmiddag twee meldingen binnengekomen. De ANWB heeft gezorgd voor vervangend vervoer, bij de ander wordt het werk voor de garage om te kijken wat voor gevolgen dit heeft.