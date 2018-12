FC Groningen en VVV komen niet tot scoren; controverse om ingetrokken rode kaart Promes

FC Groningen heeft een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo. Beide ploegen kwamen na een teleurstellend duel in Limburg niet tot scoren: 0-0. Groningen stijgt door de resultaten op de andere velden wel naar de veertiende plaats.

Het meest controversiële moment vond vlak voor rust plaats. VVV-aanvoerder Promes maakte een onbesuisde overtreding op Doan waarvoor scheidsrechter Gözübüyük meteen rood trok. De videoscheidsrechter, in dit geval Symen Mulder, vroeg de leidsman om opnieuw te kijken naar het incident.

Ingetrokken rode kaart

Op basis hiervan trok Gözübüyük de rode kaart in en maakte er geel van. Promes mocht dus blijven staan. Verder gebeurde er weinig in de eerste helft op een levensgrote kans voor Django Warmerdam na. Hrustic schoot hard in, keeper Unnerstall moest een rebound prijsgeven waarop de linkshalf van FC Groningen de bal vanaf tien meter ongehinderd hard en hoog in de tweede ring schoot.

Uitblinker Padt

VVV stelde daar een kansje van Mlapa tegenover waarbij Padt goed ingreep. In de tweede helft zette de thuisploeg aan voor een offensief. Memisevic vocht menig duel uit met Mlapa en mocht Padt een aantal keer dankbaar zijn dat de gasten de nul wisten te houden. De beste kans voor VVV kwam tien minuten voor tijd toen Susic verwoestend uithaalde, maar buiten het bereik van Padt net naast schoot.

Stand

Groningen staat nu veertiende in de eredivisie met veertien punten uit vijftien gespeelde duels. Voor de winterstop volgen er nog twee wedstrijden voor de Groningers; volgende week thuis tegen Emmen en een week erop de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard.

