Jong college in de maak voor Het Hogeland

GemeenteBelangen laat weten dat de onderhandelingen voor het college van de toekomstige gemeente Het Hogeland op schema ligt.

Formateurs Henk-Jan Schmaal (GemeenteBelangen) en Marjan Heidekamp (CDA) bekijken of er een coalitie mogelijk is, die bestaat uit GemeenteBelangen, CDA, ChristenUnie en eventueel een vierde partij.

Er zijn afgelopen weken opnieuw gesprekken gevoerd met alle partijen. De formateurs komen deze week met hun eerste conclusies.

Standpunten dicht bij elkaar

De standpunten van de partijen lagen tijdens de verkiezingen dicht bij elkaar. GemeenteBelangen kan nog niet zeggen wie de vierde partij wordt. Iedereen is daarvoor nog in de race. 'Wel zijn er op punten wat uitschieters. Dat kan ik al wel vertellen', zegt Eltjo Dijkhuis (GemeenteBelangen). Hij heeft er nog steeds vertrouwen in dat alles rond is voor de kerst.

Jonge mensen

Wat duidelijk is, is dat er een nieuw jong college komt. Zowel qua leeftijd maar ook als het gaat om ervaring in het wethouderschap. De kandidaten zijn namelijk de 35-jarige Eltjo Dijkhuis (GemeenteBelangen), de 43-jarige Kristel Rutgers (CDA) en de 40-jarige Harmannus Blok (ChristenUnie). De eerste twee zijn nieuw als het gaat om ervaring in het wethouderschap. Blok is de laatste jaren wethouder in de gemeente Winsum geweest.

'Dat het jonge mensen zijn is een voordeel. We hebben te maken met een nieuwe gemeente en dat vraagt ook om jonge frisse mensen', laat Dijkhuis weten. De nieuwe gemeente krijgt waarschijnlijk vijf á zes wethouders.

