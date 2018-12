4-jarige Ize haalt zwemdiploma C

In 6 maanden tijd haalt de 4-jarige Ize de Man uit Groningen haar zwemdiploma A, B én C. Dat is uniek, want de meeste kinderen zitten op die leeftijd nog niet eens op zwemles.

Zondag mocht ze afzwemmen in het Helperbad en nodigde het team van Expeditie Grunnen uit om te komen kijken.



Onder water zwemmen

Rondom het zwembad zit het vol met mensen als presentator Ronald Niemeijer binnenkomt. Ize staat klaar voor het startblok en duikt het water in om door een gat te zwemmen. Na zeven meter komt ze boven water en iedereen begint te klappen.



Trotse ouders

Aan de kant zitten haar ouders. 'Wij zijn heel trots,' vertelt haar moeder. 'We hebben zelfs twee dochters die heel goed kunnen zwemmen. Zo bijzonder dat Ize op 4-jarige leeftijd al haar zwemdiploma C krijgt.'



Brief naar Ranomi Kromowidjojo

De ouders hebben topzwemster Ranomi Kromowidjojo een brief gestuurd om haar op de hoogte te brengen van deze bijzondere gebeurtenis. Er staat o.a. in dat Ize 2,5 jaar was toen haar oudere zus op zwemles ging. Zij wilde ook dolgraag zwemmen en werd elke keer boos toen ze er niet in mocht.

Op 3 april 2017 was haar eerste zwemles. Eerst één keer per week, daarna twee keer per week. In juli 2018, 4 dagen na haar verjaardag zwom ze af voor haar diploma A, na de zomervakantie voor B en nu voor C.



Kaartje terug

Blij verrast kregen ze een kaartje terug van Ranomi met de felicitaties voor Ize. 'Zo leuk dat ze heeft geantwoord', zegt de vader van Ize.



'We gaan nog van je horen'

Na het zwemmen op haar rug en buik komt Ize het water uit en feliciteert Ronald haar. 'Wat een spanning, en ook nog met zo'n grote camera voor je gezicht' zegt hij als ze niks durft te zeggen. 'Ik wens je wel veel succes met alles en ik denk dat we nog van je gaan horen'.