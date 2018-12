Expeditie Grunnen tussen de schapen

Het zijn 27 schapen, maar hij kent ze allemaal bij naam. Het team van Expeditie Grunnen ontmoet Dirk Scheerhoorn in Oosterzande als hij met een emmer vol schapenvoer op zijn fiets rijdt. 'Willen jullie ze voeren?' vraagt hij vrolijk.

In Lutjegast staat een vader met zijn twee zoontjes hertjes te voeren. 'Wij moesten even het huis uit,' vertelt de vader aan presentator Ronald Niemeijer. 'Mama kan dan rustig de kerstboom opzetten.'

Ook in Expeditie Grunnen:

- Op de koffie bij Hylke en Boukje in Niekerk

- Baby Esther is geboren in Lauwerzijl

- Winterwelvaart in Zoutkamp

- Sinkhole in Ten Boer, wat gebeurde er?

- 4-jarige Ize haalt zwemdiploma C

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

