Politie: brand bij roeivereniging Neptunus in Delfzijl moedwillig aangestoken (Foto: De Vries Media)

De brand die de loods van roeivereniging Neptunus in Delfzijl compleet in de as legde is moedwillig aangestoken. Dat blijkt uit onderzoek van de politie.

Alles weg Het vuur ontstond in de nacht van vrijdag op zaterdag. Door de brand ging het clubhuis en ongeveer 40 roeiboten in vlammen op. De 50 leden van Neptunus zitten voorlopig zonder onderkomen en materiaal. Hulp Neptunus krijgt inmiddels van alle kanten hulp aangeboden, zegt voorzitter Nathalie Folkers: 'Zo'n beetje heel roeiend Nederland biedt ons boten in bruikleen aan. Het probleem is alleen dat we nog geen tijdelijk vervangend onderkomen hebben. Daarover hebben we de komende week een gesprek met de gemeente.' Crowdfunding Folkers gaat morgen officieel aangifte doen van de brandstichting. Inmiddels is de Delfzijlster roeivereniging een crowdfunding-actie begonnen om geld in te zamelen voor een nieuw onderkomen en nieuwe boten. De actie is te vinden op Geef.nl. Lees ook: - Zwarte dag voor roeivereniging Neptunus: 'We hebben niets meer'

