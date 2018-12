Buijs: 'De houding van scheidsrechter Gözübüyük wekt irritatie op'

FC Groningen-trainer Danny Buijs was realistisch na het doelpuntloze gelijkspel tegen VVV-Venlo. 'Op basis van de tweede helft mochten wij geen aanspraak maken op de drie punten.'

Hét gespreksonderwerp was natuurlijk vooral de ingetrokken rode kaart van Promes. 'Dat kan gebeuren, heb ik respect voor als zoiets voorkomt,' zegt Buijs. 'Maar waar ik minder goed tegen kan is de houding van scheidsrechter Gözübüyük daarna. En dan heb ik het niet over die rode kaart.'

Irritaties

'Hij gaat dan vervelende trekjes vertonen, naar spelers en trainers toe onder andere qua communicatie. Ik heb er helemaal geen moeite mee als je fouten maakt, maar geef het dan toe en gedraag je niet zo want dat wekt irritaties op.'

Ontevreden over wedstrijd

Over de wedstrijd was Buijs niet te spreken. 'We speelden niet goed, maar moeten wel gewoon op voorsprong komen via Django Warmerdam in de eerste helft. VVV is een moeilijke, stugge ploeg om tegen te spelen. We moeten er nu alles aan doen om onze laastse twee wedstrijden voor de winterstop te winnen', besluit Buijs.

Basisplaats Van de Looi

Tom van de Looi speelde voor het eerst sinds lange tijd weer in de basis bij FC Groningen. 'Ik heb geknokt om hier weer te staan', aldus Van de Looi. 'Ik heb het er moeilijk mee gehad dat ik niet speelde, daar ben ik eerlijk over. Het vreet aan je. Gelukkig heb ik de spreekwoordelijke knop om kunnen zetten.'

Vallen en opstaan

Dat is niet zo eenvoudig. 'Het gaat met vallen en opstaan. Heb na de trainingen ook wat afstand genomen van de club, dat werkt wel bevrijdend. Aan de andere kant gaat het zo als voetballer. Als ik kijk waar ik nu sta, een jaar geleden speelde ik in het beloften team op Corpus. Nu in de eredivisie.'

Nipte voldoende

Ook Van de Looi was niet tevreden over het spel van FC Groningen in Venlo. 'Ik vond het heel matig, ik zelf ook niet goed aan de bal. We hebben als team te weinig laten zien. Ik geef mezelf een nipte voldoende.'