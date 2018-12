Organisatie Noorderrondritten trekt aan de bel over kapotte Borgbrug

De kapotte Borgbrug stelt de organisatie van de Noorderrondritten voor problemen. De brug is één van de kluunplekken tijdens de schaatstocht.

De schaatsers steken in Ruischerbrug over van het Damsterdiep naar Borgsloot. Vervolgens gaat de tocht richting het Slochterdiep. Het is weliswaar nog niet zover dat er ijs ligt, maar voorzitter Piet Wieringa van de Stichting Noorderrondritten trekt alvast aan de bel.

Gaat nog even duren

'Ik ga ervan uit dat het nog wel even duurt voordat de brug teruggeplaatst is. En afgaande op de weersvoorspellingen deze winter krijgen we natuurijs. We zijn in gesprek met Rijkswaterstaat om te kijken hoe we, als het zover komt, over het Eemskanaal kunnen komen. Een van de opties is om pontons te plaatsen.'

Defensie inschakelen

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om Defensie in te schakelen om de oversteek mogelijk te maken. Het is Wieringa er alles aan gelegen om de Noorderrondritten in zijn originele vorm te rijden.

Daar hoort ook het Schildmeer bij. 'Qua aantal kilometers zou het vier kilometer minder lang zijn als we via het Damsterdiep naar Appingedam gaan. Maar we missen dan wel de mooie route over het Schildmeer. Dat zou heel jammer zijn.'

'Kan zomaar gaan vriezen'

Dat de temperaturen nu nog ver boven nul zijn zegt volgens Wieringa niets. 'Het kan zomaar gaan vriezen. We lopen elk jaar het draaiboek door, ook met de clubs. We willen goed voorbereid zijn.'

