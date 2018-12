Be Quick geeft hekkensluiter RKHVV pak slaag

Be Quick heeft zondagmiddag de vierde seizoenszege behaald. Op bezoek in Huissen werd hekkensluiter RKHVV met 4-0 verslagen. De thuisploeg speelde lang met tien man na een directe rode kaart voor Luuk Pelleman.

De aanvoerder van RKHVV werd na een half uur spelen uit het veld gestuurd na een harde overtreding op Arnoud Bentum. De spits van Be Quick was vlak voor rust weer voldoende hersteld want hij werkte een mooie dieptepass van Toufik Faraouini keurig achter RKHVV-doelman Jop Hemink: 1-0.

Verdubbeling voorsprong

De Groningers begonnen goed aan de tweede helft en verdubbelden in de 53e minuut hun voorsprong. Invaller Yoran Cats trof doel na een voorzet op maat van Djarni Leidelmeijer. Toen RKHVV in de 65e minuut een penalty miste via Thom Boelen was het duel gespeeld.

Nog twee goals

Bentum scoorde met zijn tweede van de middag tien minuten voor tijd de 3-0 en in blessuretijd bepaalde Daniël Theune uit een vrije trap de eindstand op 4-0. Be Quick stijgt door deze zege weer een plekje op de ranglijst en staat nu twaalfde in de hoofdklasse met vijftien punten uit veertien duels.

