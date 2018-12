Bestelbusje rijdt bloemenspeciaalzaak binnen in Grootegast

Een 18-jarige automobilist reed zaterdagavond met een bestelbusje een bloemenspeciaalzaak binnen aan de Hoofdstraat in Grootegast.

De eigenaresse heeft de winkel in juli dit jaar overgenomen. Volgens omwonenden was de klap enorm. Wonder boven wonder kon de jonge autobestuurder zonder kleerscheuren de auto veilig verlaten.

Onderzoek

De politie is ter plaatse gekomen en heeft een onderzoek ingesteld naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De muren van het pand zijn inmiddels gestut. Er is instortingsgevaar.

Hoe groot de schade op dit moment is, is nog onbekend. Dit zal moeten worden bepaald door een taxateur. Het gecrashte voertuig is zaterdagavond afgesleept en overgebracht naar de Legolaan in het dorp.

Niet de eerste keer

Dit is niet de eerste keer dat een voertuig tegen de gevel van het pand reed. Een aantal jaren terug botste ook al eens een voertuig tegen het gebouw, aldus een inwoner van Grootegast.

Voor de 26-jarige eigenaresse Simone Jonkman uit Grootegast is het afwachten hoe lang zij geen gebruik kan maken van haar onderkomen. De winkel zal enige tijd gesloten zijn.