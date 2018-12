Donar wurmt zich met veel moeite langs Windmills

Donar heeft zondagavond in Dordrecht heel nipt de uitwedstrijd tegen Dutch Windmills gewonnen. Het werd 76-75 in Gronings voordeel. Lance Jeter stelde met twee driepunters vlak voor tijd de zege veilig.

De ploeg van coach Erik Braal is tweede in de Dutch Basketball League met twintig punten uit dertien duels. Donar keek bij rust tegen een 40-39 achterstand aan, maar nam in het derde kwart een voorsprong van tien punten.

Jeter beslissend

Dordrecht knokte zich terug en nam vlak voor het einde van de wedstrijd zelfs een voorsprong. Een trefzekere Jeter was in de slotfase met twee opeenvolgende driepunters beslissend. Topscorers bij Donar waren Jobi Wall en Thomas Koenis met allebei vijftien punten.

Strijd

'Alle credits voor Dordrecht', analyseerde Donar-coach Erik Braal. 'Ze hebben gestreden voor wat ze waard zijn. Ik vond ons niet slecht spelen, maar de schoten vielen niet. Dan is het belangrijk dat je toch wint en dat hebben we na een hele spannende slotfase toch gedaan.'

Europe Cup

Aanstaande woensdag staat voor Donar de eerste wedstrijd in de tweede poulefase van de Europe Cup op het programma. De Groningers spelen dan in MartiniPlaza tegen het Italiaanse Dinamo Sassari.

