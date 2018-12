Deel dit artikel:













Dit is het cijfer van de supporters voor de FC vs VVV-Venlo (Foto: JK Beeld)

FC Groningen hield een punt over aan de wedstrijd tegen VVV. Het bleef doelpuntloos in Venlo. Meest besproken man was scheidsrechter Serdar Gözübüyük die een aanvankelijk gegeven rode kaart voor VVV-aanvoerder Promes op advies van de VAR introk.

Stem We vroegen jullie, supporters je stem uit te brengen. Welk cijfer gaf jij aan de FC? Het gemiddelde cijfer na het duel met VVV-Venlo was 4,58 oftewel 'Mwoah. Het was het nét niet.' Er werden 1115 stemmen uitgebracht waarvoor dank. Kijk hieronder hoe er gestemd is: Emmen thuis De eerstvolgende wedstrijd van FC Groningen staat voor zondag 16 december op het programma. De ploeg van coach Danny Buijs ontvangt dan in eigen stadion FC Emmen. Dit duel begint om 14.30 uur. Dan vragen wij jullie, de supporters van FC Groningen, opnieuw om jullie mening. Lees ook: - FC Groningen en VVV komen niet tot scoren; controverse om ingetrokken rode kaart Promes

- Buijs: 'De houding van scheidsrechter Gözübüyük wekt irritatie op'