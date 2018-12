Deel dit artikel:













Topscorer Abbingh maakt met Oranje winnende start in hoofdronde EK Lois Abbingh (Foto: Orange Pictures/Henk Seppen)

Handbalster Lois Abbingh heeft met Oranje de eerste wedstrijd in de hoofdronde van het EK in Frankrijk gewonnen. Nederland versloeg in een enerverende wedstrijd het tot dan toe ongeslagen Roemenië met 29-24.

De vierde overwinning betekende dat Oranje de leiding nam in groep II van de hoofdronde en een grote stap richting de halve finales zette. Hersenschudding Nederland stond bij rust met 11-10 voor. Aanvoerster Nycke Groot moest trouwens na 7 minuten het veld al verlaten. Ze heeft vermoedelijk een hersenschudding opgelopen. Bij een aanval van haar eigen ploeg kreeg ze de knie van Debbie Bont tegen haar achterhoofd. Met een pijnlijke grimas verliet Groot de zaal en keerde niet meer terug. Noorwegen Oranje speelde een goede wedstrijd tegen Roemenië en maakte het beslissende verschil in het begin van de tweede helft. Abbingh was op dreef en was samen met Debbie Bont topscorer. Beide speelsters kwamen tot zes treffers. Nu wacht aanstaande dinsdag voor Nederland de wedstrijd tegen angstgegner Noorwegen. Lees ook: - Abbingh bezorgt Oranje winst met meesterlijk schot