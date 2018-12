Langs de N360 tussen Ten Post en Garrelsweer is zondagavond een boom omgewaaid. De boom hangt volledig over de provincialeweg N360.

De brandweer en politie zijn met spoed ter plaatse gekomen. De hele weg was enige tijd in beide richtingen gestremd voor het verkeer. Brandweerlieden uit Loppersum hebben de boom in stukjes gezaagd om zo de weg weer vrij te krijgen.

Voor zover bekend is er geen auto geraakt door de omgevallen boom.