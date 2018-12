Mulder: 'Achteraf heb ik het verkeerd ingeschat'

'Achteraf had ik scheidsrechter Gözübüyük moeten steunen' zegt Siemen Mulder uit Uithuizen. Hij was de VAR bij de wedstrijd VVV Venlo - FC Groningen.

De arbiter gaf rood aan Jerold Promes na een harde overtreding op Ritsu Doan. Op advies van Mulder keek de scheidsrechter de beelden van de overtreding terug op het scherm. Gözübüyük zette vervolgens de rode kaart om in een gele.

'Ik heb gekeken naar het contactmoment. Op het eerste oog schrik je en toen ik ging inzoomen zag ik Promes voorlangs gaan. Ik miste het harde contactmoment voor rood. Daarom heb ik hem naar de beelden laten kijken.' verklaart de Eredivisie-scheids.

Mulder wil wel benadrukken dat zijn advies niet bepalend is geweest. 'De scheidsrechter beslist of hij bij zijn beslissing blijft of niet. Achteraf gezien heb ik het verkeerd ingeschat. De gehele actie van Promes is roodwaardig. De voetbalwereld verwacht hier rood. Dan moeten we het als arbitrage begrijpelijk houden.'

