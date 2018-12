Daar is ie dan: 26 meter lang en 80 jaar oud

Hij is er: de kerstboom op de Grote Markt. Maar vooralsnog ligt hij nog op een dieplader.

Martin Jansema en Harry Fransens hebben de boom van 26 meter lang en 80 jaar oud afgelopen vrijdag opgehaald uit de bossen bij Exloo.

Oudgedienden

Jansema rijdt al ruim vijftig jaar de kerstboom naar de Grote Markt. Fransens is transportbegeleider en voor hem is dit de 25e keer. 'Het hele gebeuren eromheen is leuk', vindt hij.

Geen hapje of drankje

Toch is het dit jaar wel iets 'saaier' dan anders. 'Meestal halen we de boom op bij particulieren', vertelt Fransens. 'Die maken er een happening van met een hapje en een drankje. Maar dit jaar komt de boom uit het bos en daar is verder helemaal niks.'

Vorig jaar was het een beetje een 'treurige' boom. 'Dit is een mooie slanke boom', vindt Fransens. 'Als straks de lampjes erin hangen, weet ik zeker dat iedereen hem mooi vindt.'

Lampjes

Jansema en Fransens moeten wachten op iemand van de gemeente, die de put op de Grote Markt opent. Daar wordt de boom ingezet en dan kan hij omhoog worden getakeld. De lampjes worden donderdagmiddag officieel aangestoken.

Volgend jaar

Fransens weet al wel waar hij de boom volgend jaar wil ophalen. 'In Doezum staat een heel mooie boom. Maar die staat niet zo gunstig voor een vrachtwagen en een kraan. Dan hebben we een sponsor nodig voor rijplaten. Dus als iemand zich geroepen voelt...', lacht hij.

Lees ook:

- Wie brengt al vijftig jaar de kerstboom naar de Grote Markt?