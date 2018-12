Leerlingen planten hun eigen buitenlokaal

Zevenhonderd schoolkinderen zijn maandagmorgen in de stad Groningen begonnen met de aanleg van het eerste 'tiny forest' van Noord-Nederland.

In 2021 moeten er honderd tiny forests zijn in heel Nederland.

India

Een tiny forest is een mini-bos met heel veel bomen. 'Het is compact en dat is goed voor ons klimaat', legt Kees Siderius van natuur- en milieuorganisatie IVN Natuureducatie uit. Hij is naar India geweest, waar al tachtig tiny forests zijn.

De Indiase ingenieur Shubhendu Sharma hem heeft uitgelegd hoe je zo'n bosje moet aanleggen. 'Je moet eerst de grond bewerken en mengen met biomassa en compost. Dan krijg je mooie open grond, waardoor de boompjes sneller wortelen en groeien.'

Buitenlokaal

IVN wil educatie koppelen aan het project en daarom komt het eerste tiny forest naast een school in de wijk Gravenburg. Leerlingen van de Feniks en de Aquamarijn planten samen de boompjes. 'Dit bosje kan straks ook dienen als buitenlokaal voor de kinderen', zegt Siderius.

Het is de bedoeling dat de stad Groningen in totaal vier tiny forests krijgt. Waar de andere drie komen, is nog niet bekend.

