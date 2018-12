Deel dit artikel:













Tinq vergoedt schade van 'watertankers' (Foto: 112Groningen)

Tankstationketen Tinq vergoedt alle schade die is ontstaan aan auto's waarin water is getankt in plaats van benzine. Dit is zondag gebeurd bij het onbemande tankstation in Noordhorn. Hoeveel auto's schade hebben, is nog niet bekend.

Het water kwam uit de Euro95-pomp. Het is onduidelijk hoe lang dat al zo was. Tenminste twee automobilisten hebben zich gemeld bij de ANWB. Nog nooit meegemaakt 'Heel vervelend, maar het gebeurt gelukkig zeer zelden. Sterker nog, ik heb in mijn lange loopbaan bij Tinq nog nooit zoiets meegemaakt', zegt woordvoerder Henri ten Toom van Tinq. 'Het ging alleen om de Euro95-pomp. We hebben meteen na de melding de levering gestaakt en we onderzoeken nu wat de oorzaak is. Vanzelfsprekend vergoeden we de schade aan automobilisten die kunnen aantonen dat zij bij ons water hebben getankt.' Lees ook: - Geen benzine maar water uit de pomp bij tankstation Noordhorn