Rondje Groningen: Vroeger, toen het nog sneeuwde

Van een dik pak sneeuw naar schitterende regenbogen. Niets zo veranderlijk als het weer. Alhoewel, in Rondje Groningen is ook geen dag hetzelfde.

Elke doordeweekse dag om 21:00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken.

1) Kraantje in je smoel

Kraantje is natuurlijk van ons, maar wordt omarmd in het hele land. Dat vindt ook 'Hiphop in je smoel'.

2) Als een eindbaas

Als we het toch over eindbazen hebben. De derde aflevering van DEAL komt eraan.

3) Arjen in Venlo

Nou, vooruit, nog een eindbaas. De lobby voor de terugkeer van Arjen Robben naar de FC kent geen grenzen. Ook in Venlo is de boodschap van de supporters helder.

4) Rijmende Arjen

Een andere Arjen rijmt over de manier waarop Doan doormidden werd gezaagd.

Niet te lezen in de app? Bekijk hier de grotere versie van het gedicht.

5) Blauwestad in kerstsferen

Het is guur, het is vroeg donker. Maar dat heeft ook zo z'n voordelen.

6) From Erben with love

Een ander voordeel van de winter is dat het schaatsseizoen in volle gang is. Ten Boerster Marcel Bosker heeft er een fan bij.

7) Weten jullie het nog?

Maar zo bont als exact een jaar geleden is het (nog) niet in onze provincie. Toen lag er een dik pak sneeuw. Het begon op zondag de 10de te sneeuwen, een dag later was alles bedekt onder een witte laag.

8) Pot met goud

Nee, geen sneeuw vandaag. Maar wel veel mooie plaatjes op deze onstuimige dag. Zo zag Roelf Panman alle kleuren van de regenboog:

Ook Gerrit Draaisma zocht de pot met goud.

En voor Koen Oosterhuis lonkte zelfs een dúbbele jackpot.

Henk Greebe zag geen regenboog, maar kiekte wel dit hoogtepuntje.



De kop is eraf, veel succes/sterkte met de rest van de week waarin Rondje Groningen er uiteraard iedere dag is.