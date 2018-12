'Lukkien kent Groningen beter dan Buijs Emmen kent'

FC Groningen hield zondag een punt over aan het uitduel met VVV-Venlo. Onze RTV Noord-analisten laten hun licht schijnen over de FC en de 'Hunebed-derby' tegen FC Emmen.

Wim Masker, oud-FC'er Arjan Blaauw en verslaggever Stefan Bleeker zijn het erover eens dat een puntje prima was. Masker: 'Sergio Padt heeft een punt gepakt. VVV kreeg drie kansen, waarvan er eentje in had gekund.'

De FC noteerde één grote kans. Django Warmerdam schoot van een metertje of acht mis. 'Die moet tussen de palen', zegt Blaauw. Bleeker ziet een terugkerend patroon bij de linkspoot.

'Ik zou met Warmerdam toch eens specifiek trainen op afwerken. Tegen PEC Zwolle kreeg hij ook al drie open schietkansen. Als je dan als profvoetballer de bal niet tussen de palen kunt krijgen...'

Django Warmerdam (links) in duel met Moreno Rutten. Foto: Orange Pictures/Daniel van den Berg



'Mikken, binnenkant voet'

'Hij heeft een goede techniek en moet dat probleemloos kunnen', concludeert Masker. 'Hij krijgt blijkbaar het gevoel dat het hard moet, terwijl je in zo'n geval gewoon moet mikken, binnenkant voet.'

Rood of geel? Masker, Blaauw en Bleeker zijn het erover eens dat scheidsrechter Serdar Gözübüyük ten onrechte de rode kaart van Jerold Promes veranderde in geel na het zien van de beelden. 'Hij had de onderkant van zijn voeten op het bovenbeen van Doan staan', aldus Blaauw. Masker: 'Hier is geen twijfel over: rode kaart.' In onze podcast De Koffiecorner meer over de beslissing van Gözübüyük.

Zondag staat de 'Hunebed-derby' op het programma. In het Hitachi Stadion kruisen FC Groningen en FC Emmen voor het eerst de degens in de eredivisie. 'Het is een bijzondere wedstrijd. Heel veel spelers van Emmen hebben een FC Groningen-verleden', zegt Bleeker. 'Maar allemaal leuk en aardig, dit moet je gewoon winnen.'

'Nou ja, gewoon winnen', zucht Blaauw. 'Ik vind Emmen een gevaarlijk team. Ik denk dat het een heel leuke wedstrijd wordt. '

'Twee gelijkwaardige ploegen'

Masker voorziet ook geen makkelijk potje voor de FC. 'We zijn vijftien wedstrijden onderweg en je kunt moeilijk beweren dat Groningen beter gepresteerd heeft dan Emmen. Het zijn eigenlijk twee gelijkwaardige ploegen.'

'In de oefenwedstrijd Groningen-Emmen vond ik Emmen beter voetballen. Het is geen uitgemaakte zaak dat Groningen dit zo even gaat winnen. Lukkien kent Groningen beter dan Buijs Emmen kent. Emmen is psychologisch in het voordeel.'

Drie keer winst

Geen van de analisten verwacht derhalve een simpele overwinning van FC Groningen. Bleeker voorspelt 3-2. Blaauw 2-1. Masker gooit naar eigen zeggen 'met een dobbelsteen', omdat hij 'veel duels ziet waarbij de uitslag met toeval tot stand komt'. Buiten de uitzending om krijt ook hij een uitslag op het bord: 2-1.