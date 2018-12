Hanzehogeschool onderzoekt de rol van naasten bij verslaving

Hulp voor mensen die verslaafd zijn aan drank, drugs of gokken is er vaak wel, maar familie en vrienden krijgen meestal geen steun. Hoe gaan zij om met de verslaafde?

Die vraag staat centraal in het onderzoek 'Naastenkracht' van Carlien Dusseldorp van de Hanzehogeschool Groningen.

'Er is te weinig aandacht voor een combinatie van zorg voor de verslaafde, waarbij ook de naaste geholpen wordt', vertelt de onderzoeker. Haar onderzoek richt zich op Groningen, Drenthe en Friesland.

Ervaringsdeskundige

Dusseldorp raakte geïnteresseerd in het onderwerp, doordat ze zelf verslaafden in haar omgeving had. 'Vanuit die ervaring ben ik op zoek gegaan naar hoe ik ermee om kon gaan. Daarbij stuitte ik op de zogenoemde krachtmethodiek uit Amerika.'



Als je goed in balans bent, kun je beter reageren op een verslaving Carlien Dusseldorp - Onderzoekster

Bijdrage aan herstel

Die methode gaat uit van aandacht voor de naasten om zo ook de verslaafde te kunnen helpen.

Dusseldorp: 'Het idee is dat de naasten vanuit de manier waarop ze met de verslaving omgaan, kunnen bijdragen aan het herstel van de verslaafde. We gaan dus bekijken hoe het gaat met deze naasten. Zijn ze goed in balans? Als je goed in balans bent, kun je beter reageren op een verslaving.'

'Op zoek naar iets leukers'

Naasten die zelf niet goed in hun vel zitten, reageren vaak emotioneel. 'Mensen worden boos of verdrietig of ze gaan smeken. Dat helpt niet', zegt Dusseldorp.

'Het idee achter Naastenkracht is dat de verslaafde en zijn naaste samen op zoek gaan naar iets leukers dan de verslaving. Dat is niet makkelijk voor iemand die zijn verslaving erg prettig vindt, hoor.'

Voor het onderzoek Naastenkracht zoekt Dusseldorp zeker nog driehonderd naasten van verslaafden uit Groningen, Drenthe en Friesland. Deelnemers kunnen anoniem een vragenlijst invullen op de website van Naastenkracht.

'We hopen dat mensen de drempel over durven te stappen en meedoen. Dab kunnen we samen op zoek gaan naar een manier om met de verslaving om te gaan, zodat de verslaafde uiteindelijk bereid is te stoppen.'