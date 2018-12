Lopend Vuur: Snorfietsers moeten verplicht een helm dragen

Artsen pleiten voor het verplicht dragen van een helm op snorfietsen. De artsen bieden dinsdag een brandbrief aan aan leden van de Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat.

Woensdag praat de Tweede Kamer over verkeersveiligheid.

Nu mogen bestuurders van snorfietsen met blauw nummerbord zonder helm op het fietspad rijden. Op een brommer, met geel nummerbord, is de helm al wel verplicht.

Volgens artsen zorgen de snorfietsen - zonder helm - voor tientallen doden per jaar en veel hersenletsel.

De 130 artsen willen dat de overheid maatregelen neemt.

Wat is jouw mening?

Praat mee!

Geef je mening en toelichting op onze facebookpagina of via 050-3188288. Je kunt ook stemmen via de Instagram-app in de Stories.

De dagen zijn te kort

Druk, druk, druk. Of toch niet? Daar ging ons Lopend Vuur vrijdag over. 'De dagen zijn te kort voor alles wat ik moet doen', was onze stelling. Het ontliep elkaar niet veel, maar na 3.270 stemmen was 55 procent het eens met de stelling.