Café De IJzeren Klap wordt gesloopt

Het bekende café in Lageland bestaat straks niet meer

Café 'De IJzeren Klap' in Lageland gaat tegen de vlakte. Het karakteristieke pand uit de negentiende eeuw wordt gesloopt omdat er teveel aardbevingsschade is ontstaan.

Ongeveer zes jaar geleden ontstond de eerste schade. Sindsdien staat het gebouw in de stutten. Eigenaar en uitbater Bert Kor heeft de sloop zien aankomen.

'Het is gewoon niet te voorkomen dat het café eraf moet. Daar ben ik het wel mee eens.'



Geen nieuwe invulling

Wat Kor wel aan het hart gaat, is dat er geen nieuwe horecagelegenheid gebouwd kan worden. 'Dat is heel spijtig. Ondanks dat ik heel goed behandeld ben door de NAM, lukt me dat niet. Ik kan op mijn leeftijd geen grote sommen geld meer lenen bij de bank. De aannemerskosten zijn te hoog.'

Verenigingen de dupe

In totaal maken zes verenigingen gebruik van de locatie, zoals de zangvereniging, kaartclub, biljartclub en toneelclub. Ook Vereniging Dorpsbelangen Lageland maakt voor haar activiteiten gebruik van het onderkomen.

Voor menig schaatser is het café een vaste uitvalsbasis



De bekendste gebruiker is de IJsvereniging Lageland-Hamweg, die de kortebaanwedstrijden op de ijsbaan aan de overkant van het café organiseert. De schaatsers melden zich traditiegetrouw in de kroeg en na afloop vindt er ook de prijsuitreiking plaats.



Woonbestemming

Het perceel krijgt, zoals het nu, lijkt een woonbestemming. Wanneer de sloop begint, is nog niet bekend. 'Dat kan nog wel een jaar duren', besluit Kor.