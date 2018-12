Ingestorte putdeksel is de oorzaak van 'sinkhole'

Een ingestorte deksel van een waterput was de oorzaak van de 'sinkhole' in Ten Boer. 'Wij weten dit voor 99 procent zeker', laat de gemeente Ten Boer weten.

Zondagochtend stortte een 70-jarige vrouw uit Californië in een vier meter diep gat.

Waterput



Volgens de gemeente zit er een oude waterput op de plek waar het gat geslagen is. De gemeente: 'De waterput is afgedekt en daar is bestrating overheen gelegd. Ik heb geen idee hoe lang geleden dat is gebeurd.'

Door het instorten van de afdekplaat, is de vrouw in de voormalige waterput gevallen.

Vol met zand?

Maandagmiddag komt een archeoloog kijken naar de situatie. Hij zal een oplossing aandragen. 'Het kan zijn dat het gat gevuld moet worden met zand, maar dat weten wij op dit moment niet zeker. Het kan ook zijn dat het op een andere manier opgelost moet worden. Daar kijkt de archeoloog naar', zegt de woordvoerder van de gemeente.

Er komt geen verder onderzoek naar het instorten van de grond.

Ingestort



De 70-jarige vrouw liep langs een woning, toen de grond onder haar opeens verdween. Dat gebeurde langs de Hendrik Westerstraat in Ten Boer.

Medewerkers van de brandweer wisten de vrouw te bevrijden.

