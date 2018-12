VVD Stad: 'Teleurstellend dat we worden buitengesloten van collegeonderhandelingen'

De VVD in de gemeente Groningen wordt volgens de partij buiten de collegeonderhandelingen gehouden. De partij noemt dat zelf 'onverstandig en teleurstellend'.

'Wij kennen op dit moment de afwegingen van de informateur nog niet, maar duidelijk is dat wij niet meer meedoen in de collegeonderhandelingen', laat lijsttrekker Joost van Keulen weten.

Informateur Ineke van Gent wil niet reageren op de VVD-uitspraken.



Welke partijen wel?

De partij zegt niet te weten welke partijen nog wel in de race zijn voor een plek op het pluche. 'We wachten af wat in het eindrapport staat en welke partijen straks gaan onderhandelen.'

Dinsdag eindrapport

Het eindrapport wordt naar verwachting dinsdag gepresenteerd door de informateur. Vermoedelijk zal de raad woensdag over de bevindingen van de informateur debatteren.

Lees ook:

- Eerste Groninger fractievoorzitters op audiëntie bij informateur

- VVD Groningen: 'Wij gaan ervan uit dat we weer mee mogen doen'