FNV wil acties bij PostNL; andere bonden niet

Vakbond FNV kondigt werkonderbrekingen aan bij PostNL, nadat de post- en pakketbezorger maandag niet inging op een ultimatum voor toezeggingen over een nieuwe cao. Dat betekent dat de kerstpost mogelijk met vertraging bezorgd wordt.

De drie andere bonden die met PostNL onderhandelen over een nieuwe cao, zien niets in actievoeren.

'Woord is aan de leden'

FNV overlegt nog over de precieze omvang en lengte van de stakingen. Later deze week wordt bekend waar postbezorgers het werk neerleggen. 'Wat we precies gaan doen en wanneer, is aan de leden', zegt FNV-bestuurder Masja Zwart.

Volgens Zwart kan het dan zowel om prikacties als om stakingen gaan. 'Dat doen we liever niet, want het is een drukke periode voor de post.'

Praten

Vakbond CNV is het oneens en zegt dat er nog niet écht onderhandeld is. 'Er is vijf keer gepraat, maar inderdaad; PostNL komt niet tot onderhandelen', stelt Zwart. 'De vraag is: hoe lang pik je dat als vakbond?'

Brug te ver

De andere bonden vinden het een brug te ver om juist in de drukke periode rond kerst en oud en nieuw acties te organiseren. Die kunnen PostNL dusdanig hard raken dat ook de werkgelegenheid bij het bedrijf in gevaar komt, waarschuwen ze in een gezamenlijke brief aan hun leden.

Wat wil FNV?

Vijf procent meer loon, vermindering van de werkdruk en gelijke beloning voor uitzendkrachten. Dat zijn de eisen van de FNV in de cao-onderhandelingen met PostNL.

De huidige cao loopt op 1 januari af.