Theater langs het water over scheepvaarthistorie Martenshoek

De scheepvaartgeschiedenis van Martenshoek is de inspiratiebron voor de voorstelling 'De Dochter van Martenshoek'. Centraal in de voorstelling staat de Tromp, de koftjalk die er in 1912 van de helling gleed.

De première van de voorstelling is in september 2019. Deze week begint de zoektocht naar acteurs, musici en andere theatermakers.

Theater langs het Winschoterdiep

De Dochter van Martenshoek is de derde grote theatervoorstelling van stichting Watervloot. In 2008 werd langs het Winschoterdiep de voorstelling Casco opgevoerd en zes jaar later bracht de club een voorstelling rond de Groninger grootindustrieel W.A. Scholten.

Ankers op straat

'Wij willen theater maken rond de scheepsbouwgeschiedenis van Martenshoek,' vertelt Jan Poel van Watervloot. 'In het verleden was Martenshoek, op Rotterdam na, het belangrijkste knooppunt in de Nederlandse scheepvaart. Oudere mensen herinneren zich nog wel dat bij Martenshoek de ankers op straat lagen.'

Tromp op nippertje gerestaureerd

Onderdeel van de voorstelling wordt de in 1912 op de werf van Gebroeders Verstockt langs het Winschoterdiep gebouwde koftjalk Tromp. Het schip voer over vele wereldzeeën, maakte beide wereldoorlogen mee, ging naar de kelder, werd weer boven water getakeld en dreigde uiteindelijk te worden gesloopt. Op het nippertje werd de Tromp gerestaureerd en in september komt het naar Martenshoek terug.

Zoektocht naar acteurs, muzikanten, decorbouwers

De organisatie van de voorstelling is druk met de voorbereidingen. Deze week start de zoektocht naar onder meer acteurs, muzikanten, decorbouwers en kostuummakers.

Iedereen die aan het project mee wil doen kan zich komende donderdagavond om acht uur melden bij Galerie Werfkade 16 in Hoogezand.

'We willen mensen enthousiasmeren en kijken wat hun bijdrage aan het stuk kan zijn,' zegt Poel over de bijeenkomst. 'We zoeken mensen die bijvoorbeeld mee willen spelen, willen zingen of kleding maken. Het kan van alles zijn.'