Kritiek op berging en vervoer dodelijke slachtoffers Tot dit jaar werd gebruik gemaakt van rouwwagens (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Het is gevoelig werk waar niet iedereen geschikt voor is: het bergen en vervoeren van dodelijke slachtoffers van ongelukken en branden. Sinds februari van dit jaar is vervoer van deze stoffelijke overschotten anders georganiseerd. Niet iedereen is daar tevreden over.

Geschreven door Steven Radersma

Verslaggever

Een deel van de medewerkers van de hulpverleningsdiensten in het Noorden heeft moeite met de manier waar dodelijke slachtoffers worden geborgen. Die zou te zakelijk zijn.

Uitvaartbedrijven Tot begin dit jaar schakelde de politie lokale uitvaartbedrijven in als er door ongelukken of branden overleden personen geborgen moesten worden. Het stoffelijk overschot werd met een rouwauto naar een mortuarium gebracht. Aanbesteding Dat veranderde bij de vorming van de Nationale Politie. Het bergen en vervoeren van stoffelijke overschotten moest toen Europees worden aanbesteed. Er kwam voor iedere regio een overeenkomst met een gecontracteerde partij. Voor Groningen en Drenthe wordt het werk uitgevoerd door het Landelijke Forensisch Technisch Team, LFTT. Met ingang van februari moet de politie in onze regio contact opnemen met een speciale meldkamer, die vervolgens het LFTT inschakelt. Medewerkers van hulpverleningsdiensten in het Noorden hebben moeite met de in hun ogen te afstandelijke manier waarop dat bedrijf dodelijke slachtoffers bergt en vervoert.

'Ander level' Directeur Fred Heerink van de Veiligheidsregio Drenthe zegt dat hij weet wat er speelt bij zijn mensen: 'Als brandweermensen redden wat er te redden valt en vol met adrenaline zitten, dan zitten ze op een ander level dan de mensen van het LFTT. Die komen dan misschien zakelijk en minder emphatisch over.' Busje Ook het transport is anders geregeld, weet hij: 'Als je verwacht dat een stoffelijk overschot met een traditionele rouwauto wordt opgehaald en er komt een busje van het LFTT voorrijden, dan moet je er wel aan wennen.'

Heerink wil niet spreken van kritiek op de werkwijze van het LFTT, maar van feedback.

Groningen Mark Dijkhuis van de Veiligheidsregio Groningen verklaart dat ook in onze provincie vraagtekens ontstonden over het LFTT: 'Wij herkennen het beeld. Deze zomer is er over gesproken en sindsdien is het verbeterd.' Maatregelen Het LFTT wil zelf niet reageren op op de kritiek, en verwijst door naar de politie Noord-Nederland. In een verklaring zegt dat korps: 'Wij begrijpen dat dergelijke incidenten een grote impact hebben op alle partijen en dat een goede samenwerking dan ook gewenst is. Er zijn maatregelen genomen die hebben geleid tot een verbetering.'