Vuurwerk ontploft in brievenbus: 'Ik zag allemaal vuurflitsen'

Een knal klinkt zondagvond rond tien uur door de wijk Reitdiep in de stad Groningen. Elisa en haar gezin schrikken wakker. 'De hele gang stond vol rook. Het bleek een vuurwerkbom te zijn', zegt ze.

Sinds een half jaar wonen Elisa, haar man en twee kinderen (2 en 5 jaar oud) in een nieuwbouwhuis vlak bij de karakteristieke gekleurde woningen in Reitdiephaven. Zondagavond werd hun woongenot even ruw verstoord. 'Ik bevat het zelf nog niet helemaal.'

Vuurflitsen

'Tegen half tien gingen we naar boven, omdat mijn man de dag erna om zes uur op moest. Dus we dachten: lekker op tijd naar bed.' Tegen tienen is iedereen in diepe slaap. 'Ineens hoor ik een heel harde knal. Ik zat rechtop in mijn bed en zag allemaal vuurflitsen beneden.'

De brievenbus is in delen de woonkamer ingevlogen. Als je daar had gezeten, was je goed de sjaak geweest Elisa - bewoner Reitdiep

'Ik maakte mijn man wakker en zei: snel, naar beneden.' Haar man treft overal rommel aan. Hij loopt nog naar buiten in een poging de daders te treffen. Tevergeefs. De vogels zijn gevlogen.

'Ze hebben het vuurwerk in de brievenbus gelegd met een pakje boter erbij, heel apart. Er zat overal boter. Wat het precies voor vuurwerk is geweest, weet ik niet. Maar het was wel een beste, want de hele brievenbus lag eruit.'

De sporen van het ontplofte vuurwerk. (Foto: Eigen foto)



'Er zijn kasten kapot en de muren zitten onder de brandvlekken. Gelukkig is het alleen materiële schade. De brievenbus is in delen de woonkamer ingevlogen. Als je daar had gezeten, was je goed de sjaak geweest.'

Mijn dochtertje werd afgelopen nacht steeds wakker: mama, waar ben je? Uiteindelijk ben ik bij haar gaan slapen Elisa - bewoner Reitdiep

Terwijl haar man naar beneden spurt, ontfermt Elisa zich over haar kinderen. 'Mijn zoontje van twee sliep er wonderbaarlijk genoeg doorheen. Maar onze dochter van vijf jaar oud werd wel wakker en was helemaal overstuur. Het was een heel harde knal, dat kun je je niet voorstellen.'

'Ik heb niet meer geslapen. Elk geluidje is al verdacht. Je verwacht ook niet dat het in je eigen huis gebeurt. Daar denk je veilig te zijn.'

'Mijn dochtertje werd afgelopen nacht steeds wakker: mama, waar ben je? Uiteindelijk ben ik bij haar gaan slapen. Het heeft wel impact. Zo'n kind hoort ineens een knal en papa en mama zijn overstuur. Het heeft even tijd nodig om dit een plekje te geven.'

Boosheid

Inmiddels is er een buurtpreventieteam in de maak. Ook willen Elisa en enkele buren camera's plaatsen om raddraaiers af te schrikken.

'Ik ben voornamelijk heel erg boos', zegt Elisa. 'Ik heb twee kleine kinderen boven slapen. Zo'n vuurwerkbom kan ook overgaan in een fik. Dan staat je hele huis in brand. Waar moet ik dan heen met mijn kinderen? Ik vind het levensgevaarlijk.'

Buurtonderzoek

De politie bevestigt dat er aangifte is gedaan. Buurtonderzoek leverde geen concrete aanwijzingen op richting de daders.