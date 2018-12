Informateur Van Gent is eruit, raad Groningen debatteert woensdag

Woensdag debatteert de nieuwe gemeenteraad van de gemeente Groningen over het adviesrapport voor het nieuw te vormen stadsbestuur. Dat rapport is opgesteld door informateur Ineke van Gent.

Van Gent (GroenLinks) voerde de afgelopen tijd gesprekken met de fractievoorzitters van alle partijen die een plek in de nieuwe raad krijgen. De resultaten van die gesprekken worden dinsdag bekend gemaakt. Ze voerde de gesprekken in opdracht van de GroenLinks-fractie in Groningen. Die partij is als grote winnaar (elf zetels) uit de bus gekomen na de onlangs gehouden gemeenteraadsverkiezingen.

Exit VVD

GroenLinks liet eerder al weten aan te sturen op een links college: 'Groningen heeft gekozen voor een progressieve, linkse koers', zei fractievoorzitter Glimina Chakor tijdens het duidingsdebat.

Maandag werd duidelijk dat de VVD buiten de boot is gevallen en dus niet terugkeert in het nieuwe college. Lijsttrekker Joost van Keulen liet weten dat 'onverstandig en teleurstellend' te vinden.

Volgens ingewijden hebben de beoogde collegepartijen afgelopen weekend nader kennis met elkaar gemaakt. GroenLinks-voorvrouw Chakor wil niet zeggen welke partijen aanwezig waren bij de bijeenkomst.

Stilte

D66, PvdA, SP en ChristenUnie, partijen die in de wandelgangen genoemd worden als mogelijke coalitiepartners, houden de kaarten tegen de borst. De fractievoorzitters bevestigen noch ontkennen dat ze bij de bijeenkomst aanwezig zijn geweest.

Jimmy Dijk (SP) houdt zijn kaken op elkaar: 'Ik heb aan de informateur beloofd niks te zeggen.' Ook Carine Bloemhoff (PvdA) houdt de lippen op elkaar. ChristenUnie-aanvoerster Inge Jongman wil evenmin iets kwijt over het informatieproces: 'We moeten dit niet via de media doen. Wij hebben een goed eerste gesprek gehad.'

D66-leider Paul de Rook wil helemaal niks kwijt over de informatie. Dat de partij graag willen besturen, werd kort na de verkiezingsuitslag al wel duidelijk 'Ons programma is te goed om in de la te leggen', liet hij op de verkiezingsavond weten, nadat hij zijn partij zag krimpen van negen naar vijf zetels.

Geen kandidaat

CDA, Stad en Ommeland, Partij voor de Dieren, VVD, Student en Stad, PVV en 100% Groningen zijn in ieder geval niet bij de bijeenkomst aanwezig geweest.

'Wij hebben helemaal nergens gezeten, jammer genoeg. Het is bij één gesprek gebleven', laat Amrut Sijbolts (Stad en Ommeland) weten. Ton van Kesteren (PVV) is op voorhand al niet te spreken over het nieuwe stadsbestuur: 'Veel partijen gaan voor GroenLinks op de knieën om maar mee te besturen. Maar daarmee doe je je achterban tekort. Ik gun iedereen het beste, maar houd mijn hart vast.'

