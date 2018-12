Tóch een kerstpakket voor de minima in Oldambt

Goed nieuws voor de ongeveer zevenhonderd minima-gezinnen in de gemeente Oldambt. Zij krijgen dit jaar tóch een kerstpakket.

'Wij laten jullie niet alleen', zegt Jan Kenter van de Verenigde Communistische Partij (VCP).

Tóch wel

Afgelopen week bracht RTV Noord het nieuws dat de Dag van de Minima in de gemeente Oldambt niet doorgaat omdat er te weinig vrijwilligers zijn om de dag op poten te zetten. Het is de tweede keer sinds 2010 dat de dag niet georganiseerd wordt.

Voor de VCP reden om in actie te komen. 'Wij zijn sinds vanmorgen 08.00 uur aan het bellen met alle partijen om hierover te praten. Op dit moment is er al een meerderheid voor dit initiatief. Een paar partijen hebben vanavond nog een vergadering, maar ik ga er vanuit dat elke partij hier aan mee wil werken', zegt Kenter.

De partijen willen een bedrag van 51.000 euro onttrekken aan de algemene reserve. Dat moet genoeg zijn voor het maken van in totaal 1500 pakketten.

Kerststol en rolletjes



Alle details over het kerstpakket moeten nog bekend gemaakt worden, maar Kenter geeft alvast een tipje van de sluier: 'Er zitten onder andere een kerststol en rolletjes met slagroom in het pakket.'

Kenter gaat nog even door: 'En er komt ook een waardebon, die te besteden is bij een supermarkt. Die spullen komen allemaal in een tas die mensen kunnen hergebruiken.'

Zelf inpakken

De raads- en commissieleden van de politieke partijen in de gemeente steken allemaal hun handen uit de mouwen om de pakketten te maken. Een exacte inpakdatum is nog niet bekend, maar het moet aankomende week gebeuren. 'Iedereen is welkom om ons mee te helpen', zegt Kenter.

'Niet mogelijk'



De Dag van de Minima wordt bijna jaarlijks georganiseerd door het cliëntenpanel van de gemeente Oldambt. Dat is een soort adviesorgaan van de gemeente, bestaande uit vrijwilligers.

Om een representatief panel te vormen, moeten de vrijwilligers allemaal binnen de doelgroep passen. Door ziekte, operaties en te weinig vrijwilligers is het dit jaar niet mogelijk geweest om de dag te organiseren.

De hulp van Oldambt is eenmalig. Kenter: 'Als het panel volgend jaar weer merkt dat er te weinig mankracht is, dan moeten wij als gemeente eerder bijspringen.'

