Een 30-jarige Stadjer moet 180 dagen de cel in, vanwege een reeks diefstallen en vernielingen. Die pleegde hij in Groningen en Winschoten, tussen begin september en eind oktober.

De politierechter legde de man daarnaast een opname in een kliniek op, voor mensen met verslavingsproblematiek.

Diefstallen voor drugs

De Groninger werd eerder tot dertien maanden cel veroordeeld voor diefstallen, maar ging na drugsgebruik opnieuw in de fout. Zo stal hij een televisie uit een gebouw van Stichting Het Kopland in Groningen, en een fiets uit Winschoten. De goederen verkocht hij voor drugs.

Daarnaast vernielde hij ruiten van een ijsbaanvereniging in Winschoten en die van een kinderboerderij en het Dollard College in de molenstad.

Moederhart is óp



Ook waren de telefoon en de pinpas van de moeder van de man niet veilig. Hij pinde op verschillende tijdstippen voor ruim duizend euro van haar rekening. 'Ik zal mijn kind nooit laten vallen, maar mijn moederhart is gewoon óp. Dit kan niet meer zo', snikte de moeder.

'Hou mij in de cel tot na Nieuwjaar'

De man heeft alle feiten bekend. Hij vroeg aan de rechter hem langer op te sluiten, tot er een plek vrij is in de kliniek. 'Kerst, Nieuwjaar, maakt niet uit. Hou mij vast. Ik moet niet eerder uit het gevang dan bij opname in de kliniek', klonk het. Ook wilde hij zijn moeder terugbetalen. 'En wil ze 1500 euro, dan betaal ik dat ook.'

De man is stellig van plan het roer om te gooien. 'Ik zie iemand voor me die met zichzelf aan de slag wil', zei de officier. Ze eiste 180 dagen celstraf, waarvan 107 voorwaardelijk. Op 8 januari heeft hij 73 dagen celstraf uitgezeten en kan hij naar de kliniek. De rechter ging mee in de eis van de officier.

Wel matigde de rechter het gepinde geldbedrag. De Groninger moet 750 euro terugbetalen aan zijn moeder.