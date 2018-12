'Ik ga er alles aan doen om te voorkomen dat Haren en Ten Boer ondersneeuwen'

'We zijn natuurlijk een Stadse manier van bestuur gewend, maar dat gaat echt veranderen.' Dat zegt (nu nog) burgemeester van Groningen, Peter den Oudsten over de nieuwe gemeente Groningen met Haren en Ten Boer.

Den Oudsten sprak maandag voor microfoon van Radio Noord over zijn rol als waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente Groningen. Den Oudsten stopt als burgemeester, maar neemt waar tot er een nieuwe burgervader is benoemd.

Alles wordt anders

'Op 2 januari wordt de gemeenteraad geïnstalleerd en dan wordt toch echt alles anders. In de kleinere kernen is er natuurlijk de zorg dat de Stad gaat overheersen. Maar ik ga er echt alles aan doen om te voorkomen dat Haren en Ten Boer gaan ondersneeuwen'.



Ik heb nog een aantal pittige dossiers, dus ik ga echt niet stilzitten Peter den Oudsten - Burgemeester Groningen

Wietteelt en tippelzone

Den Oudsten is zeker niet van plan om, nu het einde van zijn carrière nadert, het wat rustiger aan te gaan doen.

'Zo steek ik net in mekaar. Ik heb nog een aantal pittige dossiers, zoals de regulering van de wietteelt, de sluiting van de tippelzone en een aantal zaken met betrekking tot openbare orde en veiligheid. Ik ga echt niet stilzitten.'

Stinkende best

In de samensmelting van de drie gemeenten wil Den Oudsten een coördinerende rol vervullen. Het wordt een gezamenlijk inspanning, maar ik ga mijn stinkende best doen. Dat verdienen de inwoners ook'.

Toekomst



Den Oudsten, - oud-wethouder van Leeuwarden, oud-burgemeester van Meppel, Enschede en straks ook Groningen - laat weten dat hij na zijn waarnemerschap in het noorden blijft wonen.

'We hebben er nog niet over nagedacht, maar we blijven sowieso in het Noorden. Hoe dat uitpakt, weet ik nog niet.'

Lees ook:

- Burgemeester Den Oudsten houdt ermee op