'Je haar wordt gewoon niet mooi meer, snap je'

Verslaafd zijn is zeker geen pretje, maar ook niet voor de familie, vrienden of collega's. De Hanzehogeschool gaat onderzoek doen naar de problemen in deze groep rond de verslaafden.

Mensen rond verslaafden

1) Onderzoeker Carlien Dusseldorp van de Hanze heeft zelf ervaring als naaste en merkt dat er weinig steun is voor mensen rond verslaafden. Ze wil daarom de problemen in kaart brengen om te kijken of daaraan iets te doen valt .

Helm

2) Met de helm op op een snorscooter. Dat moet verplicht worden, vindt een groep artsen onder aanvoering van artsen in het UMCG. De jongens en de meisjes die erop rijden, vinden dat maar niks. Met helm komt er namelijk een probleem om de hoek kijken: het haar.



Schuilkelder

3) Delfzijl was lange tijd bezet door de Fransen. Onder het centrum van de havenstad zijn nu restanten gevonden van een grote kazerne uit de tijd van Napoleon. Eronder een enorme schuilkelder. Vandaag kwam hij tevoorschijn.

Ziekenhuizen

4) Een fusie tegen wil en dank en nog mislukt ook. Dat is het samengaan van de ziekenhuizen van Stadskanaal, Emmen en Hoogeveen. Dat blijkt uit een reconstructie van RTV Noord en RTV Drenthe.

Kerstpaleis

5) Ronald ging weer op zoek naar het mooiste Kerstpaleis van Stad en Ommeland. Hij trof in Nieuwolda een oude bekende. Jeroen was al een keer in de uitzending in zijn zoektocht naar een vriendin. Het meisje heeft ie nog niet maar wel een 'full house' met kerstspullen.

