Ankie Voerman is PvdD-lijsttrekker bij de Statenverkiezingen

Ankie Voerman is de lijsttrekker namens de Partij voor de Dieren (PvdD) bij de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Voerman, die uit Nieuwe Pekela komt, is sinds 2015 Statenlid voor de partij en sinds kort fractievoorzitter. In die functie is zij de opvolger van Kirsten de Wrede, die verkast naar de gemeenteraad van Groningen. Daar wordt zij de fractieleider van de PvdD.

Op de tweede plek van de kieslijst van de PvdD staat Renata Grijpstra, momenteel waterschapsbestuurder bij Noorderzijlvest voor de PvdD. Op de derde plaats staat Roos Feringa.